Захваченных президента и премьера Мали пообещали отпустить
Советник главы военного совета и вице-президента Мали Баба Сиссе пообещал, что военные освободят арестованных президента Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана, сообщает Лента.Ру.
«После отставки временного президента и премьер-министра задержанные будут освобождены», — передает слова Сиссе Associated Press.
Однако, по его словам, это будет происходить постепенно из соображений безопасности.
Совет Безопасности ООН осудил арест Ба Ндао, Моктара Уана и других лидеров переходного периода, а также призвал немедленно освободить их, передает ТАСС. Кроме того, там
«настоятельно призвали элементы сил обороны и безопасности безотлагательно вернуться в свои казармы».