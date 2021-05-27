Захваченных президента и премьера Мали пообещали отпустить

Советник главы военного совета и вице-президента Мали Баба Сиссе пообещал, что военные освободят арестованных президента Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана, сообщает Лента.Ру.

«После отставки временного президента и премьер-министра задержанные будут освобождены» , — передает слова Сиссе Associated Press.

Однако, по его словам, это будет происходить постепенно из соображений безопасности.