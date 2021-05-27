В Ровно ребенку отрезало палец на детской горке

В Ровно двухлетнему ребенку оторвало палец во время спуска с горки на детской площадке. Палец попал в дырку детского аттракциона, сообщает Факты.ICTV.

После инцидента мальчика прооперировали, сейчас ребенок дома. Активисты местной общественной организации, к которым обратилась очевидец события, решили проверить состояние детской площадки. Сейчас там продолжают играться дети.

"Мы сами поехали и посмотрели, что там много детей катается на этой горке, и трагедия может повториться. Мы поехали, а там скотчем заклеена горка. Мы уведомим полицию, что к нам обратились жители и сообщили, что дети находятся в опасности, когда катаются на этой горке" , — сообщила представитель ОО Ангелы Жизни Лиана Диновская.

Активисты также сняли на видео, в каком состоянии детская горка.

Позже выяснилось, что эта детская площадка была построена в рамках общественного бюджета Ровно. Автор проекта, а ныне депутат горсовета Оксана Майборода рассказала, что объект до сих пор не взяли на баланс города, хотя реализовали его в 2020 году. По ее словам, производители горки уже залатали большинство швов, но еще не сделали работу полностью.