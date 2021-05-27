В ООН спрогнозировали самый теплый год за всю историю
Всемирная метеорологическая организация прогнозирует рекордно теплый год за всю историю наблюдений. В основу отчета компетентного органа ООН легло исследование, проведенное Метеорологической службой Великобритании, сообщает Лента.Ру.
«Имеется 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год в период с 2021 по 2025 станет самым теплым, потеснив таким образом 2016 год с первого места», — говорится в сообщении ВМО.
Как утверждают авторы исследования, средняя температура на поверхности суши и моря в каждый из годов текущего пятилетнего периода будет по крайней мере на один градус Цельсия выше доиндустриального уровня. При этом с вероятностью в 40 процентов в один год температура может превысить значение доиндустриальной эпохи на полтора градуса.
Помимо этого специалисты предрекают повышенную активность циклонов в Атлантике и более влажную погоду в высокоширотных районах. Как заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, полученные результаты являются призывом к
«сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности».