27 мая 2021 - какой сегодня праздник, приметы и запреты

В этот день в мире отмечаются День рождения шпрот, Всемирный день товара, День защиты от солнца, Международный день белого вина «Шардоне, сообщает УНИАН.

В ЮАР - День «Возьмите дочку на работу», в США - День скотча, День итальянский говядины, День «Бояться нечего», День виноградного эскимо, в Боливии - День матери, в Гваделупе, Сен-Мартене - День отмены рабства, в Кыргызстане - День библиотек, в Греции - День святого Иоанна, во Франции - День сопротивления, в Нигерии - День детей, в Никарагуа - День вооруженных сил, в Перу - День языков коренных народов, в Польше - День территориального самоуправления.

Памятные даты 27 мая, годовщины и события

В 1199 году римский папа Иннокентий обложил первым прямым папским налогом духовенство.

В 1647 году в штате Массачусетс была казнена путем повешенья первая «ведьма» Америки - Ача Янг.

В 1679 году в Англии был принят Habeas Corpus Act - акт о гарантиях прав личности.

В 1821 году была основана Николаевская астрономическая обсерватория.

В 1831 году в Новой Мексике исследователь Дикого Запада Дж. Смит был убит своими индейскими спутниками.

В 1895 году английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.

В 1900 году на парламентских выборах в Бельгии впервые в мире была испробована система пропорционального представительства.

В 1926 году в городке Ганнибал (шт. Миссури) был воздвигнут памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру - главным героям романов Марка Твена.

В 1930 году Ричард Дрю запатентовал «прозрачную целлофановую липкую ленту» - скотч. Первый в мире скотч был сделан из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Он был водонепроницаем и противостоял широкому диапазону температур. Первоначально использовался для упаковки обертки для пищи. В 1932 году Джон Борден усовершенствовал скотч, добавив «встроенное» лезвие для обрезки, что существенно облегчило ее использование. Но на этом усовершенствования не закончились. На сегодняшний день в семействе скотчей более 900 наименований.

В 1931 году состоялся первый в мире полет человека на стратостате, его совершили швейцарские ученые О. Пикар и П. Кипфер.

В 1937 году в Сан-Франциско был торжественно открыт мост «Золотые ворота». Он соединяет город Сан-Франциско и южную часть округа Марин, рядом с пригородом Саусалито. Мост «Золотые ворота» был самым большим висячим мостом в мире с момента открытия в 1937 году и до 1964 года. Сейчас лидер в этой сфере – мост Акаси-Кайке в Японии через пролив Акаси. Он знаменит тем, что имеет самый большой пролет в мире - 1991 метр. Пилоны моста имеют высоту 298 метров.

В 1971 году в присутствии 103 тысяч зрителей состоялся прощальный матч легендарного вратаря Льва Яшина.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 мая чтит память мученика Исидора Хиосского. С этого периода переставали дуть северные ветры - «сиверы», поэтому люди и прозвали праздник «Бокогреем». Еще в этот период начинался посев огурцов. Считалось, что огурцы, посаженные на Сидора, не будут горчить, а в засолке не окажутся пустыми и не закиснут.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя сажать цветы и деревья, в целом заниматься работой в саду. Еще лучше не начинать новое дело – провалится.

Приметы на 27 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- день ясный – к хорошему урожаю;

- холодно – и лето будет таким.