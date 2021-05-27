Бигус Инфо обвинили во лжи адвоката Порошенко

Журналисты проекта Bihus.Info заявили, что адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков соврал, сообщив, что к лидеру Европейской солидарности не обращались за комментарием перед сюжетом об украинской части нефтепродуктопровода Самара — Западное направление, сообщает Новое время.

«К сожалению, редакция Наші гроші не обращалась перед тем, как выпустить эти материалы, ни к Петру Порошенко, ни к его представителям, ни в офис партии Европейская Солидарность» , — заявил Новиков

Журналисты Bihus.Info напомнили, что в самом сюжете был комментарий Петра Порошенко, который он дал 20 мая 2021 года. Также пятый президент согласился на развернутое интервью.

Редакция обратилась в пресс-службу партии Европейская солидарность, направив список вопросов и детали разговора, но по состоянию на 26 мая так и не получила ответа.