Полицейские Кривого Рога обезвредили коробку с надписью "бомба"
В Кривом Роге саперы подорвали коробку с надписью "бомба" на железнодорожных путях. Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции, сообщает Цензор.НЕТ.
Коробку с надписью "бомба" и примотанным мобильным телефоном обнаружили прохожие 26 мая около 12:00 возле станции "Ингулец".
После осмотра неизвестного предмета взрывотехники приняли решение о его обезвреживании. В результате взрыва направленного действия правоохранители уничтожили подозрительное устройство.
"Сейчас полицейские отрабатывают камеры видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации и открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.