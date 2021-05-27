Полицейские Кривого Рога обезвредили коробку с надписью "бомба"

В Кривом Роге саперы подорвали коробку с надписью "бомба" на железнодорожных путях. Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции, сообщает Цензор.НЕТ.

Коробку с надписью "бомба" и примотанным мобильным телефоном обнаружили прохожие 26 мая около 12:00 возле станции "Ингулец".

После осмотра неизвестного предмета взрывотехники приняли решение о его обезвреживании. В результате взрыва направленного действия правоохранители уничтожили подозрительное устройство.