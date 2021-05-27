Что заливают в баки на АЗС: результаты исследований А-95

Институт потребительских экспертиз провел очередные исследования. На этот раз внимание специалистов было сконцентрировано на бензине А-95, сообщает Обозреватель.

Результаты тестов опубликованы на сайте Института потребительских экспертиз. В прошлом месяце отечественные эксперты обнаружили немалое количество нарушений.

Специалистам давно и хорошо известно, как "базовый" бензин А-92 превращают в "95-й" путем нехитрых манипуляций с разнообразными запрещенными присадками. Выходит, что ситуация с качеством А-95 на украинских заправках может быть еще хуже, чем с А-92, ведь "пятого" продается на порядок больше?

Новые исследования ИПЭ посвящены качеству А-95. Источник: expertise.in.ua

Это и проверили эксперты Института потребительских экспертиз, проведя рейд по наиболее популярным сетям АЗС. И оказалось, что заправка "пятым" бензином по-прежнему может быть историей с печальными последствиями.

Основное внимание эксперты уделили большим всеукраинским сетям, но также пробы отобрали в средних и региональных сетях, позиционирующих себя на рынке как дискаунтеры. Отборы происходили по территории всей страны. В этом исследовании были отобраны образцы 12 сетей – ОККО, SHELL, PARALLEL, KLO, Prime, Укрнафта, Avantage 7, Фактор, БРСМ-нафта, МОТТО, Sun Oil и АС Ойл.

В этот раз эксперты внедрили нововведение – разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели "запас прочности" по качеству, синюю – АЗС, топливо которых не имело нарушений по требованиям профильного ДСТУ, и красную – сети, топливо в которых оказалось не кондиционным, то есть имело отклонения в качественных показателях.

В этот раз эксперты внедрили нововведение – разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную. Источник: expertise.in.ua

Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их исследовали на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Евро5). Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы, объемные части ароматических углеводородов и бензола. Также все образцы были проверены на содержание запрещенных октаноповышающих присадок – аминов.

Зеленая зона

Из 12 участников в эту зону попали 5 образцов – ОККО, SHELL, KLO (топливо украинского производства SHEBEL), PARALLEL и Prime. Первым делом был проверен самый главный для работы двигателя параметр – октановое число, которое характеризует стойкость топлива к детонации — преждевременному сгоранию бензина в камере сгорания. Согласно ему, норматив установлен на уровне не ниже 95 единиц. Все образцы показали отличный результат – "запас" у всех оказался в районе единицы. Наибольший обнаружен у ОККО (96,2 ед.), SHELL (96,2 ед.) и быстрорастущей сети Prime (96 ед.). Их коллеги всего лишь на одну десятую не достигли рекордсменов – PARALLEL и KLO – по 95,9 ед.

С содержанием серы, одним из важнейших показателей, который является основным для долгой "жизни" двигателя, также проблем не оказалось, все топливо соответствовало нормативам Евро 5. Минимальные значения обнаружены у SHELL и ОККО (3,9 и 4 мг/кг соответственно), у PARALLEL, KLO и Prime также значения в пределах 5 мг/кг. Это однозначный маркер заводского происхождения топлива

Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников значения в пределах нормы. Далее был проверен еще один важный показатель – содержание бензола. Этого токсичного вещества в бензине должно быть как можно меньше, поскольку увеличение его количества прямо воздействует на уменьшение ресурса двигателя. И здесь – все на высоте. Наименьшее количество – у SHELL,ОККО, и PARALLEL и (0,39, 0,45 и 0,47 % соответственно), также отличные показатели у KLO (SHEBEL) – всего 0,5% при нормативе не более 1%.

И наконец, эксперты проверили наличие в топливе содержание аминов – запрещенных в Украине и мире токсичных присадок, которые применяются для увеличения октанового числа. Ожидаемо, в пробах лидеров этих веществ обнаружено не было.

Синяя зона

Сети АЗС Avantage 7, Фактор и Укрнафта попали в синюю зону. Бензин А-95, реализуемый этими компаниями, отвечал всем требованиям ДСТУ, но без "запаса". Учитывая, что эти сети позиционируют себя как дискаунтеры, то есть имеют более низкую цену на стеллах, – это приличный результат. Следует отметить низкое содержание серы в пробе Avantage 7, которое составило всего 5,2 мг/кг.

Красная зона

В число аутсайдеров попали четыре образца, которые были приобретены в сетях БРСМ-нафта, МОТТО, Sun Oil и АС Ойл. Во всех четырех случаях был обнаружен недостаток "октана" – БРСМ-нафта (92,8 ед.), МОТТО (94,2 ед.), Sun Oil (94 ед.). Нарушение серьезное, но цифры, обнаруженные в пробе АС Ойл, вызвали шок – 88,2 единиц! С таким октановым числом современное авто вряд ли вообще заведется, но, если все-таки поедет – жди беды с топливной системой и двигателем. В целом, такие показатели октанового числа свидетельствуют о кустарном происхождении топлива, с завода такое топливо не вышло бы.

Дальше – больше. Сера была превышена более чем в полтора раза в образцах Sun Oil и АС Ойл, а с бензолом и вовсе беда – полуторакратное превышение у них же, и более, чем двукратное – у МОТТО.

Вредоносные амины были обнаружены в образце Sun Oil. Кстати, если сравнивать с предыдущем исследованием, в сети БРСМ-нафта на этот раз аминов не оказалось, но упало октановое число. Видимо, без использования аминов, поднимать октановое число довольно проблематично. Также и во фракционном составе была обнаружена особенность – поздно наступающая температура выкипания, что может привести к проблемам при запуске двигателя, а также разжижению масла в картере. В целом, подобные нарушения могут привести к серьезным проблемам с автомобилями, с окружающей средой и собственно здоровьем.

Вредоносные амины были обнаружены в образце Sun Oil. Источник: expertise.in.ua

Резюме

Итоги исследования показали четкую тенденцию к существенному увеличению на рынке не кондиционного топлива полу- и кустарного производства в определенных сетях АЗС. При этом цена на такой "продукт" не такая уж низкая. С другой стороны, большие сети, такие как ОККО, SHELL и PARALLEL гарантированно реализуют топливо с европейских и белорусских НПЗ. Следует отметить и стабильные показатели украинского топлива SHEBEL, реализация которого неуклонно растет, а также безапелляционную политику качества в крупной региональной сети Prime.