Украина потеряла 30% экспорта орехов: топ-5 главных покупателей

В последние годы Украина наращивала экспорт орехов. Самые ходовые среди отечественных аграриев – грецкие орехи. Но в 2020 году их поставки за границу упали сразу на 29%, до 98,1 млн долларов. А производство орехов снизилось на 10% из-за не очень хорошего урожая и снижения площадей под насаждениями, подсчитали аналитики УКАБ, сообщает Сегодня.

Еще одна причина падения экспорта – общее снижение объемов торговли в мире. Продажи орехов в скорлупе обвалились на 25%, без скорлупы – на 5%. Но даже в такой ситуации Украина занимает 4-е место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров грецких орехов без скорлупы.

Главные импортеры грецких орехов из Украины:

Франция – 14% (13,3 млн долл.). Турция – 11% (10,5 млн долл.). Греция – 10% (9,5 млн долл.). Азербайджан – 6% (6,3 млн долл.). Нидерланды – 5% (5,2 млн долл.).

Производство и экспорт грецких орехов из Украины / Фото: УКАБ