Катар пожертвует полмиллиарда долларов на восстановление Сектора Газа

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что власти страны выделят 500 миллионов долларов на восстановление Сектора Газа, сообщает Новое время.

Об этом пишет The Times of Israel.

«По указу его высочества шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, эмира Катара, Катар объявляет о помощи $500 млн на реконструкцию Газы» , — сообщил министр.

В МИД отметили, что будут и впредь поддерживать палестинцев для « справедливого и продолжительного решения, установив их независимое государство в соответствии с Арабской мирной инициативой».

С инициативой выделить деньги на восстановление Сектора Газа также выступили Египет и США.