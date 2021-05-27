В Украине изменили правила усыновления: что нужно знать

Правительство внесло изменения в правила усыновления детей в Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Нововведения вступают в силу после решения Верховной Рады, сообщает Корреспондент.

Об этом в среду, 26 мая, информирует пресс-служба КМУ. Согласно новым правилам, усыновителями смогут стать лица с инвалидностью. В то же время, для реализации своего права им придется пройти экспертизу и доказать, что болезнь не будет препятствовать выполнению родительских обязанностей.

Также, вводится норма о том, что усыновитель не может быть старше на 45 лет усыновляемого. Если усыновить ребенка хочет семейная пара, то принимается во внимание возраст младшего из супругов.

"Из списка потенциальных усыновителей исключаются дискредитированые патронатные воспитатели и обидчики, которые стоят на учете в Нацполиции. Также не смогут взять приемного ребенка лица, которые живут одной семьей с людьми из черного списка усыновителей" , - говорится в сообщении.

Кроме того, обязательным условием для усыновления является прохождение специальных курсов.