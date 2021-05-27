Курс валют НБУ на 27 мая

Курс валют НБУ на 27 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 27 мая 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 26 мая, достиг уровня 27.55 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 33.68 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 26 мая 2021 года.

Курс фунта стерлингов повысился на 12 коп до 38.99 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 7 коп до 30.72 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 7.49 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.546100 +0.091
EUR Евро 33.676500 +0.012
RUB Рубль 0.374300
GBP Фунт стерлингов 38.988700 +0.119
CHF Швейцарский франк 30.724600 +0.072
PLN Польский злотый 7.493500 --0.016

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