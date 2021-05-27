Курс валют НБУ на 27 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 27 мая 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 26 мая, достиг уровня 27.55 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 33.68 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 26 мая 2021 года.
Курс фунта стерлингов повысился на 12 коп до 38.99 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 7 коп до 30.72 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 7.49 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.546100
|EUR
|Евро
|33.676500
|RUB
|Рубль
|0.374300
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.988700
|CHF
|Швейцарский франк
|30.724600
|PLN
|Польский злотый
|7.493500