Курс валют НБУ на 27 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 27 мая 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 26 мая, достиг уровня 27.55 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 33.68 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 26 мая 2021 года.

Курс фунта стерлингов повысился на 12 коп до 38.99 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 7 коп до 30.72 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 7.49 за 1 польский злотый.