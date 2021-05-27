Подросшую дочь Ани Лорак сравнили с матерью

Популярная певица Ани Лорак показала трогательное домашнее фото с девятилетней дочерью Софией, сообщает Сегодня.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мир живет онлайн и наши дети, кажется, скоро будут изучать дистанционно абсолютно все, – пишет под фото Ани Лорак. – Сейчас Соня учится в онлайн-школе английского языка, где есть возможность заниматься с учителями из Англии и США. Я с большим интересом наблюдаю за ее результатами, но самое главное – она в восторге от самого процесса".

Фото: instagram.com/anilorak

Фанаты певицы в комментариях отметили, что София как две капли воды похожа на свою маму.