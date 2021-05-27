Эпидемиолог объяснила разницу иммунитетов после прививки и болезни

Главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград считает, что иммунитет от перенесенной коронавирусной болезни сильнее, чем от прививки, и более устойчив к инфекции, сообщает Корреспондент.

Медик сообщила, что согласно новым исследованиям, после перенесенного коронавируса у человека иммунитет сохраняется от года и дольше.

"Это касается любой инфекции, не только ковида. Естественный иммунитет всегда гораздо эффективнее искусственного. Вакцина - это вакцина. А возбудитель переформатирует гуморальный иммунный ответ и клеточный, и влияет на специфический блок иммунитета - это очень важно при вирусной инфекции. Поэтому люди лучше защищены после болезни" , - заявила Наталья Виноград.

По словам доктора, вакцина защищает лишь от одного штамма коронавируса.