Байден призвал Конгресс остановить эпидемию насилия в США

Американский лидер Джо Байден после стрельбы в Сан-Хосе, штат Калифорния, в результате которой погибли восемь человек, призвал Конгресс "положить конец эпидемии насилия с применением оружия" в стране, сообщает Корреспондент.

Об этом в четверг, 27 мая, передает NBC News.

"Я еще раз призываю Конгресс принять немедленные меры и прислушаться к призыву американского народа, включая подавляющее большинство владельцев оружия, помочь положить конец этой эпидемии насилия с применением оружия в Америке" , - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.

По словам американского лидера, в США продажи огнестрельного оружия установили рекорды. Это привело к тому, что за последний год преступления с применением оружия резко увеличились. Глава Белого дома призвал Конгресс положить конец насилию в США и взять под контроль распространение оружия в стране.

"Еще раз призываю Конгресс принять незамедлительные меры и прислушаться к призыву американского народа, в том числе подавляющего большинства владельцев оружия, помочь положить конец этой эпидемии огнестрельного насилия в Америке. Каждая жизнь, отнятая пулей, пронзает душу нашей нации. Мы можем и должны сделать больше" , - заявил Байден.

Он также выразил соболезнование родственникам убитых в Калифорнии и распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о восьми погибших в результате стрельбы в калифорнийском городе Сан-Хосе.

"Мой священный долг в очередной раз отдать приказ приспустить флаги всего через несколько недель после того, как это было сделано из-за стрельбы в спа-салонах в Атланте и ее окрестностях, в продуктовом магазине в Боулдере в Колорадо, в доме в городе Рок-Хилл в Южной Каролине и на складе FedEx в Индианаполисе, штат Индиана" , - сказал Байден.

Флаги США будут приспущены до вечера 30 мая над Белым домом, всеми государственными зданиями и территориями, посольствами, военными базами и кораблями.