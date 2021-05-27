Запрет импорта электричества из Беларуси и РФ: изменятся ли платежки

Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 26 мая решила запретить импорт э/э из России и Беларуси до 1 октября этого года. При этом глава регулятора Валерий Тарасюк заявил, что решение НКРЭКУ не имеет политического характера и орган руководствовался балансом интересов государства, потребителей и лицензиатов, сообщает UBR.

Сразу же возникает вопрос, почему именно до 1 октября. Сам Тарасюк не исключил, что позже регулятор может продлить запрет. Но, по его словам, сегодня НКРЭКУ готова установить запрет только к началу осенне-зимнего периода. Но в комментарии глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко выразил уверенность, что импорт таки возобновят.

Более того, он – вопреки словам Тарасюка – убежден, что решение регулятора имеет на самом деле именно политический и показательный характер. Эксперт приводит для этого несколько весомых аргументов.

Во-первых, по его мнению, НКРЭКУ пытается заигрывать с гражданами и иностранными партнерами. Во-вторых, сама дата запрета выглядит странной.

По предположениям Попенко, проблема в действительности намного глубже. В прошлом отопительном сезоне Украина импортировала электроэнергию из РФ и Беларуси, поскольку, в частности, провалила создание запасов угля. Если и сегодня НКРЭКУ, на которой лежит доля ответственности за провал, устанавливает такие даты, нельзя исключать того же коллапса с углем.

"Неясно, почему именно до 1 октября. Выходит, что уже сегодня НКРЭКУ прогнозирует дефицит э/э. И мы ее дальше будем импортировать, как и в прошлом отопительном сезоне. Тут вопрос как к Нацкомиссии, так и Минэнергетики. Проблема в том, выстраивается ли сейчас какая-то стратегия по энергетической независимости страны", – говорит он.

От затеи скоро откажутся

Что касается политической составляющей решения, то Олег Попенко уверен: НКРЭКУ пытается заработать себе политические дивиденды перед самими украинцами, поскольку с Россией – война, а в Беларуси самопровозглашенный президент Лукашенко сажает самолеты с оппозиционерами, что создало резонанс как в Украине, так и в международной плоскости.

Также в Нацкомиссии якобы пытаются таким образом выразить солидарность с иностранными партнерами и руководством других государств, продемонстрировав сплоченность в намерении ударить санкциями, в каком бы виде они не были, по диктатору Лукашенко. Но реалии украинского рынка э\э такие, что позже от затеи придется, скорее всего, отказаться.

"Я вижу в решении НКРЭКУ только политический ход, а не решение проблем с энергетикой. Это попытка заигрывать с избирателями, рассказывая им, что мы не будет импортировать э/э у РФ и Беларуси. Но при этом мы говорим одно, а делаем другое. Тем более Украина на данный момент вообще не нуждается в импорте электроэнергии", – утверждает Попенко.

У нас хватает собственной э/э. По убеждению эксперта, тот топливный кризис, который произошел зимой (дефицит угля), – это работа НКРЭКУ. Наша энергетическая система не смогла сработать в нужном режиме, произведя необходимое количество электроэнергии: с ремонтами блоков на АЭС опоздали, а пока их остановили, тепловые блоки потребили много угля на складах.

"Еще один пункт – в тот момент ряд блоков на ТЭС "вылетели" также, так как часть из них была на ремонте. Все это тоже привело к тому, что ТЭС не смогли дать необходимых мощностей. Государственная политика относительно модернизации тепловых станций и поддержка отечественных производителей э/э отсутствует", – резюмирует он.

Импорт запретили не весь

Сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, который слово в слово повторяет предположения Попенко относительно "показухи" регулятора, обращает внимание, что НКРЭКУ якобы запретила временно импорт из Беларуси и России, но частично. И речь идет о так называемом договоре об аварийной помощи.

"Импорт – это покупка и продажа. А вот перетоки и аварийная помощь – это работа объединенной энергосистемы. Мы объединены с россиянами и белорусами. Там есть договор об аварийной помощи. Мы за него также платим. Это тоже можно спокойно назвать импортом, но с фискальной точки зрения это не импорт", – поясняет Корольчук.

Поэтому, по мнению эксперта, это является еще одной причиной расценивать решение НКРЭКУ как политическое. Если электроэнергии Украине не хватит, она сможет воспользоваться либо перетоками, либо аварийной помощью. И если бы в Нацкомиссии отказались и от этого, тогда и можно было говорить о полноценном запрете импорта и "твердом ответе диктаторам".

"Есть цель защитить наших производителей э/э? Хорошо. Но начинают не с того. Даже при отсутствии таких запретов "Энергоатом", ТЭС, "Центрэнерго" все равно переживают существенные проблемы. Тот же Ахметов со своими электростанциями уже подставил нашу энергосистему в этом году из-за дефицита угля", – подчеркнул эксперт.

Как показуха аукнется потребителям

Корольчук убежден, что на конечных потребителях запрет импорта не отразится. И на это есть две главные причины. Прежде всего, тарифы регулируются без привязки к рынку. Потом речь идет о небольшой доле экспорта ресурса.

Даже в конечной цене произведенной в Украине продукции следов такого запрета не будет.

"Тем более в основном импортируемая электроэнергия потребляется производителями, пускающими продукцию на экспорт. Даже для кафе и ресторанов ничего не изменится. Это не тот объем э/э, который может ударить по ценам. В прошлом году импорт из РФ и Беларуси составил суммарно порядка 3% от всего импорта", – уточнил он.

И действительно. Украина главным образом импортирует электроэнергию со стороны Словакии (Бурштынский энергоостров).

В свою же очередь "Укрэнерго" отметило в письме НКРЭКУ от 17 мая, что ограничение импорта не создает угрозы операционной безопасности функционирования объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины в условиях отсутствия аварийности или низкой аварийности на энергоблоках ТЭС, АЭС и наличия энергоресурсов до начала осенне-зимнего периода 2021/2022 годов.