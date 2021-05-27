"Слуга народа" расстроился из-за возможных санкций на сгущенку

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура расстроился, что не сможет покупать "свою любимую сгущенку", в случае возможных санкций против Беларуси, сообщает Обозреватель.

В эфире программы "Ток-шоу №1" 26 мая на телеканале "Украина 24" Качура заявил, что одна мысль об этом приводит его в ужас.

Нардеп также оценил отказ от импорта продуктов и электроэнергии из Беларуси. По его словам, белорусские товары имеют очень высокое качество.