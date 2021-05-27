Редкое затмение: "кровавая луна" в разных уголках мира

26 мая на Земле наблюдалось редкое космическое явление — "кровавое" суперлуние. Оно сочетает в себе сразу три явления: суперлуние, полное лунное затмение и "Кровавую Луну, сообщает Телеграф.

Человечество могла наблюдать такое явление впервые за почти 2,5 года.

Полнолуние в мае, назвали в честь цветов, цветущих вокруг Северного полушария, было ближайшим полнолунием к Земле в 2021 году, то есть оно было больше и ярче, чем обычно, или, другими словами, суперлуной.

Суперлуние — это астрономическое явление, которое происходит в момент наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит из-за того, что орбита, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты, не абсолютно круглая, а имеет форму эллипса. Из-за этого в некоторых точках своей орбиты спутник оказывается на максимально близком расстоянии к Земле.

Наблюдатели за лунным затмением наблюдали за происходящим незадолго до 6 часов утра по восточному времени, когда началось частичное затмение. Во время этой фазы Луна перешла в темную тень Земли. Эта тень настолько темная, что казалось, будто кто то откусил часть луны.

Затем, вскоре после 7 часов утра, тень полностью закрыла Луну, что привело к полному лунному затмению.

Такую луну еще называют "кровавой", когда спутник Земли становится багрово-оранжевым. Земля проходит между Солнцем и Луной и отбрасывает тень на свой спутник, из-за чего тот становится такого цвета.

Следующее суперлуние на Земле можно будет увидеть в июне 2022 года.

При ясной погоде затмение было видно на западе Северной и Южной Америки, в Океании, Австралии и Восточной Азии. Фотографии полного лунного затмения, сделали фотографы со всего мира.

Замедленная съемка из Мексики

Санта-Моника

Новая Зеландия

Чили

Калифорния

Суперлуна в Австралии

Луна над Крайстчерчем, Новая Зеландия

Космическое явление снимали на видео, а также вели прямые трансляции.