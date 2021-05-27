Российский траулер, налетевший на японскую шхуну, могут задержать

В Охотском море вчера, 26 мая, произошла трагедия – столкнулись рыболовецкие суда Японии и России, после чего японский корабль перевернулся и три человека погибли, сообщает Страна.ua.

Российский траулер "Амур" после крушения прибыл в порт Момбэцу (префектура Хоккайдо – прим. ред.) на время проведения разбирательств по делу о столкновении с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8" и может быть задержан властями.

"Срок задержания будет зависеть от хода расследования, и мы не можем сейчас сказать, сколько оно будет длиться. В связи с этим так же могут быть допрошены капитан и экипаж судна", – отметили представители Японии.

Ранее в генконсульстве России в Саппоро сообщили, что капитан российского траулера участвует в разбирательствах по делу об инциденте со столкновением с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8" на добровольной основе, никаких уведомлений о его аресте на данный момент не поступало.

Также в дипломатическом представительстве отметили, что российское судно сейчас находится в порту Момбэцу, но не удерживается там.