Повысят лимит карточных переводов, не подпадающий под финмониторинг

В Украине хотят пересмотреть граничную сумму, которая не подпадает под банковский финмониторинг при проведении карточных операций. Коснется это, в том числе, и денежных переводов с одной карты на другую, сообщает UBR.

Напомним, сейчас под пристальную проверку банка не подпадают операции до 5 тыс. грн.

Проблема состоит в том, что закон гласит проверять все суммы именно от 5 тыс. грн. То есть, 4999 грн проверять не будут, а все, что выше – уже да.

Поданный в Верховную Раду законопроект №5559 поднимет граничную сумму до 5 тыс. грн включительно.