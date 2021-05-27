После 30 лет запрета в школах Алабамы будут преподавать йогу

В штате Алабама (США) впервые за почти 30 лет будут преподавать йогу в государственных школах, однако с ограничениями, ссылаясь на американские СМИ, сообщает Depo.ua.

В частности, под запретом оказались традиционное приветствие "намасте" и санскритские названия поз. Также во время ионы нельзя петь и издавать звук "ом", который является популярной мантрой, связанной с практикой.

Кроме того, по требованиям родители подписывали разрешение на занятие йогой в школе, что запрещают школьному персоналу использовать "гипноз, индукцию диссоциативного психического состояния, управляемые образы, медитацию или любой другой аспект восточной философии" .

Решение принял губернатор штата, республиканец Кей Айви, который отменил полный запрет на йогу в школах, принятый в штате в 1993 году. В то же время некоторые консервативные группы призвали сохранить запрет, утверждая, что практика йоги неотделима от индуизма и буддизма и является религиозной деятельностью.

Так, евангелисты считают практику йоги угрозой для христианства.

В то же время посещение таких занятий не будет обязательным. Закон вступит в силу 1 августа.