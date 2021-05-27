После 30 лет запрета в школах Алабамы будут преподавать йогу
В штате Алабама (США) впервые за почти 30 лет будут преподавать йогу в государственных школах, однако с ограничениями, ссылаясь на американские СМИ, сообщает Depo.ua.
В частности, под запретом оказались традиционное приветствие "намасте" и санскритские названия поз. Также во время ионы нельзя петь и издавать звук "ом", который является популярной мантрой, связанной с практикой.
Кроме того, по требованиям родители подписывали разрешение на занятие йогой в школе, что запрещают школьному персоналу использовать
"гипноз, индукцию диссоциативного психического состояния, управляемые образы, медитацию или любой другой аспект восточной философии".
Решение принял губернатор штата, республиканец Кей Айви, который отменил полный запрет на йогу в школах, принятый в штате в 1993 году. В то же время некоторые консервативные группы призвали сохранить запрет, утверждая, что практика йоги неотделима от индуизма и буддизма и является религиозной деятельностью.
Так, евангелисты считают практику йоги угрозой для христианства.
В то же время посещение таких занятий не будет обязательным. Закон вступит в силу 1 августа.