Украина может запретить ввоз автомобилей с ДВС

Мы уже неоднократно рассказывали об инициативах запрета продаж автомобилей с ДВС в разных странах, но оказывается подобные инициативы уже разрабатывают и в Украине. По крайней мере такие меры хотят прописать в законопроектах, разрабатываемых Мининфраструктуры, сообщает Autoconsulting.

Впервые, о масштабных изменениях, которые готовят автомобилистам в Мининфраструктуры, стало известно из презентации в Кабинете министров в начале 2021 года. Однако там запрета ДВС еще не было, а речь шла о появлении экологического налога с владельцев транспортных средств, с помощью которого чиновники хотят ускоренными темпами пересаживать украинцев на электромобили.

Готовящийся законопроект так и не показали, но зато во время Транспортной недели в Одессе были озвучены новые инициативы Мининфраструктуры. Среди них в частности:

- принятие закона с определением электромобильных терминов;

- обязательства для населенных пунктов закупать исключительно электрический транспорт (преимущественно украинского производства);

- запрет на ввоз автомобилей с ДВС;

- налоговые льготы для производства и покупки электромобилей в Украине.

Таким образом, инициатива запрета на ввоз автомобилей с ДВС уже разрабатывается. Однако ни сроки, ни форма такого запрета конкретно еще не озвучены.

По данным, на сегодня инициативу запрета въезда дизельного автотранспорта в центр города задекларировали только власти Львова. Львовский горсовет принял решение №934 про комплекс мер по улучшению качества воздуха в городе. Среди довольно обширного списка значится и создание во Львове Low emission zones, доступ в которые будут иметь транспортные средства определенных классов экологичности или только электротранспорт. Притом, уже с 2021 года Львов запретит въезд грузовиков и старых авто (до 1991 года выпуска) и авто без катализаторов в некоторые особо нагруженные зоны города.

С 2025 года в город планируют вообще не пускать грузовой автотранспорт и транспорт, который не соответствует определенным экостандартам, либо не имеет альтернативный привод. Имеется в виду гибридные авто, которые могут передвигаться на электрическом приводе. А с 2030 года Львов намерен ввести запрет на въезд в город всех дизельных автомобилей.