ВМФ Украины и Великобритании провели совместную тренировку

В Северо-Западном Черном море совместная корабельно-катерная тактическая группа ВМФ Украины и Королевства Великобритании провела тренировку типа PASSEX, сообщает Зеркало недели.

По заявлению источника, целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса.

Двухдневная тренировка проходила в несколько этапов. Судоходная группа также отработала маневрирование, организацию ПВО, атаки скоростного маломерного условного противника, постановку дымового занавеса и т.д.

При исполнении совместных элементов основной акцент был направлен на повышение взаимодействия и слаженности действий экипажа.

"Постоянное участие ВМФ Украины в тренировках ′′Пассекс" позволяет повысить мастерство, морское обучение, обмен опытом и освоить стандарты НАТО. Ведь один из эффективных способов достижения оперативно-технической совместимости с флотами государств - членов Альянса - через плоскость совместных действий с иностранными кораблями в море", - заявил командир ВМФ ВСУ адмирал Алексей Неижпапа.

Тренинг типа ′′Пассекс" получил опыт совместных действий для защиты безопасности, стабильности и мира в Черноморском регионе.

Кроме того, проведена тренировка судов в воздухе и траверзне, разведка, морское покрытие интенсивными гражданскими кораблями и поисково-спасательные операции. Отметим, что связь между экипажами корабле-лодочной группы производилась исключительно на английском языке согласно международной сигнальной системе МТП.