Зеленский поприветствовал граждан, эвакуированных из Сектора Газа

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешную эвакуацию из Сектора Газа 109 украинцев и граждан других государств, самолет с которыми утром приземлился в Киеве, заявили в пресс-службе Офиса президента Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешное возвращение на родину 109 украинских граждан, изъявивших желание выехать из Сектора Газа. Самолет с ними утром приземлился в Киеве. Вместе с украинцами были эвакуированы 13 граждан Молдовы и четверо граждан Болгарии", – говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что украинские дипломаты провели ряд непростых переговоров и обеспечили безопасное возвращение украинцев домой.