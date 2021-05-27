Партия ОПЗЖ назвала своего кандидата в президенты

Народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что в партии "Оппозиционная платформа – За життя" назвали своего кандидата в президенты и первый номер на следующих выборах ВР. Это нардеп Юрий Бойко, сообщает РБК-Украина.

"Уже сегодня могу сказать, что и на президентских, и на парламентских выборах мы будем едины. Наш лидер - Бойко - будет нашим кандидатом в президенты и поведет партию первым номером на очередных или внеочередных парламентских выборах" , - заявил Шуфрич.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить о втором сроке президентства пока рановато. Вопрос о второй каденции для него пока неактуален.