Надежда Матвеева сильно изменилась: новое фото

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева распрощалась со своими знаменитыми кудрями. Теперь распознать звезду экрана можно разве что по голосу, сообщает Сегодня.

52-летняя Надежда Матвеева появилась на публичном мероприятии вместе с ведущими Павлом Костицыным, Соломией Витвицкой, а также певицей Анастасией Приходько.

"Посмотрите, какая тут компания. Красотки, красотки! Мы сегодня будем выбирать "Миссис Украину" – у меня уже есть две претендентки" , – заявила Надежда в своей Instagram-сторис.

Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Подписчики телеведущей начали активно обсуждать ее новую внешность.