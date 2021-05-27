Надежда Матвеева сильно изменилась: новое фото

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева распрощалась со своими знаменитыми кудрями. Теперь распознать звезду экрана можно разве что по голосу, сообщает Сегодня.

52-летняя Надежда Матвеева появилась на публичном мероприятии вместе с ведущими Павлом Костицыным, Соломией Витвицкой, а также певицей Анастасией Приходько.

"Посмотрите, какая тут компания. Красотки, красотки! Мы сегодня будем выбирать "Миссис Украину" – у меня уже есть две претендентки", – заявила Надежда в своей Instagram-сторис.

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Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Подписчики телеведущей начали активно обсуждать ее новую внешность.

  • Красотка, но с кудрями лучше.
  • Надежда, верните свои волосы! Платье – красивое и цвет к лицу!
  • Вы непревзойденная красавица. Милая, нежная.
  • Вам очень идут вечерние платья! Но с кудряшками вы мне больше нравитесь.

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