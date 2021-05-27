Активизируются шквалы и град: синоптики дали прогноз на июнь

В июне 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 18-22 градусов тепла, в горах 14-18 градусов тепла. Это близко к климатической норме, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает РБК-Украина.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), что в пределах климатической нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в июне в Украине составляет 17-22 градусов тепла, в горных районах 11-18 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха июня составляет 0-9 градусов тепла; в горах Крыма, в западных, северных, восточных и Днепропетровской областях местами 0,3-3 градуса мороза; на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 31-38,5 градусов тепла; в Одесской, Херсонской, Харьковской, Луганской областях местами 39-39,8 градусов; в горных районах 25-29 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Крыму местами 28-37 мм.