Дубинский раскрыл подробности установки гигантских флагов в Украине

Нардеп Александр Дубинский поделился подробностями, как "Слугам народа" удалось получить 1 млрд грн на флагах Украины.

Об этом Александр Дубинский сообщил на своем YouTube-канале.

По словам политика, Владимир Зеленский расстроился факту установки самого высокого флага Украины в Киеве и решил дать распоряжение поставить самые большие флаги Украины во всех областных центрах.

Дубинский отметил, что таким способом Зеленский пытается превзойти рекорд мэра столицы Виталия Кличко.

Нардеп подчеркнул, что в нынешних условиях пандемии и не самого лучшего экономического состояния, на реализацию такого амбициозного проекта потратят почти миллиард гривен, из которых "планируют присвоить около 30%".

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