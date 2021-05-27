Ученые рассказали о рисках полета на Марс

Экспансия человечества на Красную планету, старт которой хочет дать глава американской компании SpaceX Илон Маск, может стать самой рискованной миссией в истории цивилизации. Ученые предупреждают о множестве рисков, с которыми столкнутся первопроходцы при дальних космических путешествиях, сообщает Страна.ua.

Об этом пишет Bloomberg﻿.

Итак, вот аргументы скептиков. Полет на Марс займет от шести до девяти месяцев. Логистику усложняет то, что расстояние от Земли до Марса меняется в широком диапазоне - от 56 млн до 400 млн км в зависимости от их эллиптических орбит. В непредвиденных случаях при исследовании Луны

"всегда есть перспектива спасения или снабжения с Землей или с промежуточной космической станцией", объяснила доцент Университета Флиндерса в Аделаиде, советник ассоциации космической промышленности Австралии Элис Горман. "На Марсе этого не будет" , - добавила она.

Еще одну угрозу представляют солнечные вспышки, мощность которых может быть эквивалентна взрыву 100 млн водородных бомб. Магнитное поле Земли может защитить космонавтов на орбите, но в дальних космических путешествиях человек, пораженный такой радиацией, не сможет прожить дольше нескольких дней.

"Это ужасный способ погибнуть" , - считает профессор Вестминстерского университета в Лондоне Льюис Дартнелл.

Он заявил, что защитой от радиации на борту космического корабля могут стать специально расположенные резервуары с водой - в случае опасности космонавты укроются за ними. Но сложность заключается в том, чтобы вовремя обнаружить активность на Солнце, особенно на стороне, не обращенной к Земле, и предупредить экипаж. Эксперт уверен: "У нас нет возможности наблюдать за Солнцем под разными углами для отслеживания солнечных бурь".

О другой угрозе рассказал профессор Мичиганского университета Нилтон Ренно и это пылевые бури на поверхности Марса. Они могут блокировать солнечный свет на два месяца.

"Если вы используете солнечные батареи в качестве источника энергии, вы, скорее всего, не выживете. У вас не будет энергии, чтобы согреться" , - сказал Нилтон Ренно.

Ученым еще предстоит решить вопрос, как обеспечить людей на Марсе достаточным количеством еды, воды и кислорода. Сейчас NASA финансирует исследование по выращиванию водорослей, которые могли бы стать источником как пищи, так и кислорода, в условиях, имитирующих Марс. Но эти исследования пока находятся на начальной стадии. Источником воды на Марсе может стать подповерхностный лед, но для составления карты его нахождения потребуется радар, говорит геолог Юго-Западного научно-исследовательского института в Боулдере Виктория Гамильтон.

Самая большая технологическая проблема - как создать на Марсе топливо для ракеты, которая сможет вернуть астронавтов в случае, если они не подпишутся на путешествие в один конец.

"Ракетное топливо не взять с собой. Это слишком тяжело" , - считает доцент Университета Гонконга Джозеф Михальски.

По его словам, топливо придется производить на месте. Маск в апреле и сам признавал, что путешествие на Марс -

"это вам не на санках кататься". "Честно говоря, некоторые люди, вероятно, вначале умрут" , - заявил он в интервью основателю XPrize Питеру Диамандису.

Тем не менее ученые не теряют оптимизма.

"Сегодня Марс - это место, где невозможно жить. Но по мере развития науки и технологий через 50-100 лет ответ может быть другим" , - заявил руководитель программы "Марс 2117" космического центра Мохаммеда бин Рашида в ОАЭ Аднан АльРейс.

Напомним, ранее Маск заявил, что при покорении Марса умрет большое количество людей. По мнению главы SpaceX, покорение Марса будет "трудным и опасным путешествием, из которого вы можете не вернуться живым".