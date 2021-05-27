С какой квартирой не дадут субсидию: актуальные нормы жилья

В обновленных правилах выдачи субсидий, которые Кабмин изменил "задним числом", с 1 мая, скорректировали нормы жилья, сообщает Сегодня.

Норма жилья, на которую назначается субсидия, на домохозяйство с человека составляет почти 49 кв. м., и 13,65 – на каждого последующего человека. То есть, на семью из трех человек – около 75 кв. Но в предоставлении субсидии точно откажут, если:

площадь квартиры превышает 130 кв. м,

площадь дома – более 230 кв. м.

Теперь при назначении субсидии не учитываются жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности, или расположенные в сельской местности и полученные по наследству, напомнили в Министерстве социальной политики.

Субсидию могут назначить на сверхурочную жилую площадь. Но только в одном случае – если в состав домохозяйства входят неработающие нетрудоспособные лица (лица с инвалидностью, пенсионеры, дети). Зимой 2020-2021 гг. в Украине было 450 тыс. семей с такими субсидиями.