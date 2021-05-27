Как выглядит девушка солиста группы Maneskin
Всего за один день солист группы Maneskin Давид Дамиано стал известным на весь мир благодаря победе коллектива на Евровидении 2021, сообщает УНИАН.
Вокруг его персоны не раз возникали слухи о нетрадиционной ориентации, но мы поспешим их опровергнуть. Оказалось, Дамиано уже несколько лет встречается с моделью Джорджией Солери. Артист утверждает, что их отношения серьезны. Хотя вместе пару не видели.
О Джорджии информации в сети не так уж и много. Известно, что она - довольно популярная в Италии модель.
После победы Maneskin на Евровидении 2021 Джорджия поздравила коллектив с этим. Она призналась, что гордится ребятами и ждет их возвращения в Италию.