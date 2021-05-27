Китай призвал США не политизировать коронавирус

Посольство Китая в США предупредило, что возродившаяся в США кампания, призванная обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса, только затруднит борьбу с пандемией, сообщает Интерфакс-Украина.

"Политизация отслеживания происхождения вируса, этого чисто научного вопроса, не только затруднит поиск его источника, но и выпустит на волю "политический вирус", что серьезно затруднит международное сотрудничество в борьбе с пандемией", – говорится в распространенном заявлении официального представителя посольства Китая.

Он отметил, что Китай поддерживает всестороннее изучение всех ранних случаев заболевания COVID-19 во всем мире, а также "тщательное расследование деятельности некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру".

"Такие исследование и расследование должны быть полными, прозрачными и основанными на фактических данных, должны быть доведены до конца с тем, чтобы все стало ясно", – подчеркнул дипломат.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в среду поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней, говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

"Я попросил разведывательное сообщество удвоить усилия, чтобы собрать и проанализировать информацию, которая может приблизить нас к окончательному выводу, и отчитаться передо мной в течение 90 дней", – говорится в заявлении Байдена.

Байден подчеркнул, что нужно уделить внимание в докладе отдельным деталям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю" .

В среду представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США в рамках расследования происхождения коронавируса COVID-19 следует обеспечить доступ специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на свои объекты.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна" .

Однако американские СМИ ранее в мае сообщали, что разведслужбы США в настоящее время изучают сообщения о том, что в 2019 году, еще до того как власти Китая сообщили о первом случае коронавируса, в лаборатории в Ухане серьезно заболели несколько сотрудников.

В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп констатировал, что выдвинутая им в свое время версия о том, что лаборатория в Ухане может быть источником возникновения коронавируса наконец становится популярной.