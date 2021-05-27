Безос покупает Бонда: зачем Amazon приобрела MGM

Крупнейшая e-commerce компания США Amazon официально сообщила о сделке с одной из старейших голливудских студий — Metro Golden Mayer (MGM). Сумма сделки составила $8,45 млрд, сообщает AIN.ua.

Несколько фактов

Руководство MGM уже несколько лет в поисках покупателей на свой бизнес. В компании рассматривали даже Apple и Google, но последние отказались из-за высокой цены: они не готовы были платить больше $5-$6 млрд. Многим и сейчас цена кажется завышенной.

В базе MGM — около 4000 фильмов и 17 000 эпизодов различных шоу и сериалов.

У MGM есть несколько популярных историй. Самая популярная из них — серия фильмов о шпионе Джеймсе Бонде, а также «Рокки».

Сделку еще предстоит одобрить регуляторам США. Американские журналисты не склонны считать, что все пройдёт гладко. Сейчас в Штатах к Amazon и так слишком много внимания из-за размеров компании и ее влияния.

Для Amazon это крупнейшая покупка со времен поглощения ритейлера Whole Foods за $13,7 млрд.

Зачем Amazon покупает MGM

Ответ самый банальный — чтобы было что показывать зрителям своего стримингового. На этом рынке есть явные лидеры, вроде Netflix и Disney, менее успешные компании, вроде HBO Max и AppleTV+, а есть Amazon и ее Prime Video. Парадокс в том, что в 2019 году компания инвестировала в производство контента $9 млрд, еще $11 млрд — в 2020 году, но смотреть на платформе нечего. Скорее даже не так: какой громкий проект производства Amazon вы вспомните?

На самом деле это большая проблема: компания начала инвестировать в контент еще с 2013 года — тогда же на Netflix вышел сериал «Карточный домик», ставший хитом. Затем появился «Оранжевый – новый черный» и так далее. Команда Netflix создавала и покупала громкие хиты один за другим. В то же время, наверняка только фанаты вспомнят, как назывался первый проект Amazon.

В этом пока кроется одна из главных причин поглощения MGM. Как пишут в Variety, руководство Amazon просто хочет дать своим пользователям больше известного контента, чтобы им было что смотреть. План на будущее — совместная разработка и производство новых проектов на базе того, что уже есть у MGM. Многие говорят о развитие вселенных того же Бонда и Рокки, как это уже делает Disney со вселенной Marvel: десятки фильмов и сериалов расписаны на годы вперед.