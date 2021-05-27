Украинские чиновники потеряли на падении биткоина десятки миллиардов

Украинские чиновники и политики могли потерять на падении биткоина в мае около 23,5 млрд грн. Это следует из опубликованных деклараций представителей исполнительной, судебной и законодательной власти, сообщает Обозреватель.

Чиновники и политики показали, что владеют 46 351 биткоином. На данный момент, это около 1 млрд 837 млн долларов. А еще в начале мая такое количество криптовалюты можно было продать за 2 млрд 688 млн долларов. То есть, если они не соврали в декларациях, то за несколько недель потери составили 851 млн долларов (или 23,5 млрд грн).

Одно из главных преимуществ биткоина – анонимность. Поэтому сказать точно, какую сумму украинцы могли потерять в результате волнения курса, сложно. Несколько лет назад компания Kantar TNS Ukraine проводила исследование. По их данным, криптовалютой владеют около 13% украинцев (около 3 млн человек) и более 90% из них купили биткоины.

Колебание биткоина последние месяцы можно проследить по Twitter-аккаунту Илона Маска. К примеру, 24 мая он написал о встрече с майнерами, где обсудил "добычу" биткоинов из возобновляемых источников энергии. И сразу после этого курс стремительно пошел вверх, криптовалюта выросла в цене с 33,7 до 39 тыс.

Ранее миллиардер своими заявлениями обрушил стоимость биткоина. 12 мая "монета" стоила 57 тыс. долларов. Как только Маск заявил, что его Tesla перестает принимать криптовалюту, курс обвалился до 48 тыс. на следующий день и дошел до отметки в 33,7 тыс. Маску "подчиняется" не только биткоин, но и другие валюты. После того, как он назвал Dogecoin "мошенничеством", стоимость монеты упала на 30%.