Турецкие производители активизировались на рынке Украины

В 2021 году турецкие производители автотехники заметно активизировались на украинском рынке. Сейчас, что ни выставка – то обязательно премьера нового бренда из Турции. Не стала исключением и ComAutoTrans 2021, где прошла премьера производителя автобусов Karsan, сообщает Autoconsulting.

Этот бренд для Украины далеко не новый, еще в 90-е Karsan поставлял к нам маршрутные автобусы Peugeot J9. Затем была попытка даже выпускать их на АвтоКрАЗе, но не удачная. И Karsan потерял интерес к нашему рынку. Однако довольно сильно продвинулся вперед за эти годы и даже стал одной из сенсаций выставки в Ганновере со своим компактным электробусом.

А в 2021 году Karsan пошел в атаку и на украинский рынок и для этих целей выбрал дистрибьютором компанию MDG, известную по автомобилям марки ГАЗ. Karsan пробует предлагать городским властям и перевозчикам три своих главных модели: 8-метровый городской автобус Atak, 6-метровый 22-местный маршрутный автобус Jest и его электрическую версию Jest Electric с запасом хода до 210 км.

Здесь следует отметить, что Karsan в Турции реально №1 в сегменте компактных автобусов и его модели ездят во всех городах. Компоновка 6-метрового Jest действительно очень удобна и не имеет ничего общего с привычными «маршрутками». Только представьте, что в короткий 6-метровый автобус Karsan смог вместить 14 мест для сидения (4 откидных), автоматические 2 двери, накопительную низкопольную площадку, куда поместится даже детская коляска или пару велосипедов, и есть даже откидной пандус. Дизайн у Karsan Jest тоже довольно приятный и современный, а независимая подвеска всех колес делает их еще и комфортными для движения по не самым лучшим дорогам.

Общая вместимость такого «малыша», которую декларирует Karsan – 22 пассажира, из которых 10 (14) человек найдут себе места на сидениях. Это опять же не мало для такого компактного «шатла» и наверняка вызовет интерес у коммерческих перевозчиков. Ну и еще одним аргументом, наверняка, тесное сотрудничество Karsan и BMW в проекте Jest Electric. Баварцы поставляют электродвигатели и батареи от BMW i3. Электродвигатель BMW развивает в Karsan 125 кВт мощности и 290 Нм крутящего момента. Аккумуляторов здесь два — по 44 кВт•ч каждый. Заявленный запас хода до 210 км.

Вот только эпоха малых «маршруток» в крупных городах Украины уже закончилась в начале 2000-х, так что потребителя Karsan Jest еще предстоит отыскать.

А вот вторая модель, 8-метровый 50-местный Karsan Atak – это прямой конкурент «Богданам», «Атаманам» и «Эталонам». Но есть одно «но», Karsan уже предлагает электрические Atak Electric, тогда как у украинских производителей серийных электробусов пока нет. И вот оно поле для прорыва турецкого Karsan на украинском рынке, который может сменить “маршрутки» своими электрическими моделями.

Но пока это все лишь в теории. Karsan делает на украинском рынке только «первые» шаги и с надеждой на перспективу будущего Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.