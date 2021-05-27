Германия запустила свои COVID-паспорта (фото)

В Германии появились "паспорта вакцинации", в которые заносят, в том числе, информацию о прививке от коронавируса Covid-19, что позволит в перспективе путешествовать по Евросоюзу.﻿ Об этом, со ссылкой на Telegram-канал "7 канал Одесса, сообщает Телеграф.

"Каждый, кто получил прививку от короны, получает бумажку, подтверждающую вакцинирование. Во всех странах Евросоюза они будут своими" , - говорится в заметке.

Попасть в ЕС можно будет с паспортом вакцинации, в котором будет отмечена прививка, сделанная зарегистрированным в Евросоюзе средством, либо со справкой о том, что переболел Covid-19, либо с негативным ПЦР-тестом.