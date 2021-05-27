УЕФА меняет правило, по которому играли полвека

УЕФА рассматривает возможность полной отмены правила выездного гола. Этот вопрос обсудят на пятничном заседании комитета Европейского футбольного союза по клубным соревнованиям. Если идею поддержат, УЕФА начнет процесс отмены правила, сообщает Сегодня.

Речь идет именно о полной отмене правила выездного гола, а не частичной, как предлагалось в апреле: тогда говорили о том, чтобы правило не работало в экстра-таймах ответного матча, но применялось в основное время.

Отметим, что правило выездного гола существует 56 лет. Согласно ему при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.

В частности, на основе этого правила в нынешней Лиге чемпионов Порту в 1/8 финала преодолел Ювентус (2:1 в Португалии, 2:3 в Италии), а ПСЖ в 1/4 финала справился с Баварией (3:2 в Германии и 0:1 во Франции).