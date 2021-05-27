Когда наступает право работника на получение ежегодного отпуска

Право работника на ежегодный основной и дополнительный отпуски полной длительности в первый год работы наступает после окончания шести месяцев непрерывной работы на данном предприятии, сообщает ЛигаБизнес.

В случае предоставления работнику указанных ежегодных отпусков до окончания шестимесячного срока непрерывной работы их длительность определяется пропорционально к отработанному времени.

Однако, до наступления шестимесячного срока непрерывной работы на данном предприятии ежегодные отпуска полной длительности по желанию работника предоставляются:

- женщинам - перед отпуском в связи с беременностью и родами или после него, а также женщинам, которые имеют двух и больше детей в возрасте до 15 лет или ребенок с инвалидностью;

- лицам с инвалидностью;

- лицам в возрасте до восемнадцати лет;

- мужчинам, жены которых находятся в отпуске в связи с беременностью и родами;

- лицам, уволенным после прохождения срочной военной или альтернативной (невоенной) службы, если после увольнения со службы они были приняты на работу в течение трех месяцев, не учитывая времени переезда на постоянное местожительство;

- совместителям - одновременно с отпуском по основному месту работы;

- работникам, которые успешно обучаются в учебных заведениях и желают присоединить отпуск ко времени сдачи экзаменов, зачетов, написания дипломных, курсовых, лабораторных и других работ, предусмотренных учебной программой;

- работникам, которые не использовали на предыдущем месте работы полностью или частично ежегодный основной отпуск и не получили за него денежной компенсации;

- работникам, у которых есть путевка для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лечения;

- родителям-воспитателям детских домов семейного типа;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором.

После первого года работы ежегодный отпуск работнику может быть предоставлен в любое время соответствующего рабочего года.