Счастливая Астафьева рассекретила нового члена семьи

Даша Астафьева обладательница не только аппетитных форм, которые сводят с ума как мужчин, так и женщин-поклонниц артистки, но и доброго отзывчивого сердца. Певица очень любит животных. У нее две большие собаки породы акита-ину. Теперь же ее семья пополнилась еще одним четверолапым верным другом с непростой судьбой. Небольшой рыжий песик в прошлом жил в приюте, но теперь попал в заботливые руки, сообщает РБК-Украина.

Нового питомца счастливая певица показала в Instagram, держа на руках. Даша со стильной прической и укладкой запечатлена в сером длинном платье, подчеркнувшем ее фигуру

"Знакомьтесь, это Эллис, наша новая любимая лисичка. Малышка приехала к нам из родных краев. Землячка! Теперь маме и папе будет точно не скучно! И нам рядом. Я не буду рассказывать, сколько ужасов натерпелся этот ребенок... Но, все мы рады, что она жива и здорова и теперь уж точно будет счастлива!" - заверила артистка.