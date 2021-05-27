Белый дом сообщил о подготовке встречи Байдена с Елизаветой II

Белый дом завершает разработку плана встречи президента Джо Байдена с королевой Елизаветой II во время его первой зарубежной поездки в следующем месяце.

Об этом сообщают международные СМИ.

Ожидается, что это личное приветствие, во время которого к Байдену присоединится первая леди Джилл Байден, состоится до того, как президент покинет Соединенное Королевство после саммита Группы семи и направится в Брюссель на встречу НАТО 14 июня.

Байден будет 13-м президентом Америки, с которым встретится 95-летняя королева.

Встреча двух близких союзников состоится во время первой зарубежной поездки Байдена с момента вступления в должность в январе.

Отметим, что единственным президентом, с которым королева не встречалась за время своего 69-летнего правления, был Линдон Б. Джонсон, который не посетил Великобританию во время своего пребывания у власти.

Напомним, что ранее в этом году семья президента Байдена выразила соболезнования королеве после смерти ее мужа, принца Филиппа.