С 2022 года часть граждан останется без пенсий

В Украине в 2022-м все 60-летние, которые будут иметь меньше 29 лет стажа, не смогут выйти на пенсию. Им придется работать до 63 или 65 лет, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании". Требования по стажу увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Отметим, в Украине уже в 2045 году, если не поменять действующую систему, лишь около 70% людей в возрасте 60 лет смогут получать пенсии. Остальные (почти каждый третий) из-за нехватки стажа останутся без выплат до 63 или 65 лет.

Такой прогноз для Украины составил Всемирный банк, передает пресс-служба Минсоца. Так, старший экономист организации Алексей Случинский пояснил: если ничего не менять, будет не только падать размер пенсии (до 20% от зарплаты к 2045 году), но и сокращаться число тех, кто не заработал на пенсию (до 30% к 2045 году).

Кроме того, согласно данным Всемирного банка:

женщины более дисциплинированны в уплате пенсионных взносов, чем мужчины;

уклонение от уплаты взносов происходит, в первую очередь, за счет занижения зарплат, с которых уплачиваются взносы, а не за счет незадекларированного труда;

наименьший уровень участия в уплате взносов по возрастным когортам среди молодежи, которая еще получает образование, и среди людей предпенсионного возраста за счет более раннего выхода на пенсию.