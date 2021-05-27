В Украине уже 7 регионов частично соответствуют "зеленой" зоне

В Украине уже семь областей частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. К этому списку добавилась Луганская область, ссылаясь на ﻿данные Министерства здравоохранения, сообщает РБК-Украина.

В частности, в Луганской области коэффициент выявления случаев инфицирования снизился до 4,7%.

Также по этому показателю "зеленой" зоне соответствуют Киев (4,9%), Винницкая (4,1%) и Одесская (4,5%) области. Киев также соответствует этой зоне по проценту от эпидемического порога – 37,4%. Также по этому показателю "зеленую" статистику имеют Закарпатская (46,5%), Полтавская (47,2%) и Хмельницкая (49,2%) области.

По состоянию на 27 мая в Украине нет ни одного региона не из "желтой" зоны карантина – во всех регионах показатели по COVID-19 в норме.

Сразу вся страна может перейти в "зеленую" зону, если на территории не менее 13 регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ будет составлять менее 50% эпидпорога, а коэффициент выявления случаев инфицирования – менее 5%. "Зеленая" зона позволяет смягчить карантинные ограничения.