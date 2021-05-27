Спортивный топ в тренде лета 2021: с чем его носить

Летом 2021 на пике популярности будут спортивные топы, которые раньше предназначались только для бега. Теперь их можно использовать как для прогулки, так и для посиделок с подружками, сообщает Обозреватель.

Многие знаменитости предпочитают выходить на публику в топах, сочетая их с другими стильными вещами и аксессуарами.

Так, спортивный топ в повседневной жизни можно сочетать с легинсами и пиджаками оверсайз, брюками палаццо, широкими рубашками, шортами-бермудами и мюлями на тонком каблуке. Кроме того, лучше выбирать топы с широкими бретелями, сочетающие в себе не больше двух цветов.

Также удачное сочетание составляет спортивный топ со свободной футболкой с открытым плечом или разрезами по бокам, надетой поверх него. К такому топу лучше всего подойдут кроссовки, спортивные тапочки или обыкновенные балетки.

Спортивный топ в повседневной жизни можно сочетать с легинсами и пиджаками оверсайз. Источник: instagram.com/leoniehanne

Как носить спортивный топ в повседневной жизни. Источник: fvsport.com