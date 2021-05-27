При лечении каких хронических заболеваний показана безглютеновая диета

Безглютеновая диета (БГ) с каждым годом набирает популярность, многие с ее помощью стараются решить различные проблемы со здоровьем. Данная схема питания предусматривает отказ от продуктов, содержащих глютен (клейковину). Действительно ли такая диета эффективна, сообщает Econet.

Показания к безглютеновой диете

1. Людям с целиакией (непереносимостью глютена) –аутоиммунным недугом, при котором иммунитет под действием клейковины, содержащейся в злаках, поражает кишечные ворсинки. Симптоматика данного заболевания разная, поэтому любую проблему нужно рассматривать в индивидуальном порядке. Для качественной диагностики требуется сдать анализ крови и биопсии тонкого кишечника. Основными симптомами недуга являются:

жидкий стул либо запоры;

вздутие живота, колики;

снижение веса без видимых причин;

депрессивное состояние;

анемия;

боль в суставах и костях;

онеменение конечностей;

остеопороз;

артрит;

стоматит;

экзема;

судороги;

слабый иммунитет;

частая рвота;

проблемы с репродуктивной функцией;

нарушение менструального цикла у женщин.

При непереносимости глютена диету нужно соблюдать на протяжении всей жизни. Стоит учесть, что данное заболевание может носить наследственный характер.

2. Людям с аллергией на глютен либо пшеницу. Такая проблема встречается редко, но требует незамедлительного вмешательства, в противном случае неправильное питание может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем и даже анафилактический шок.