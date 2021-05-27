При лечении каких хронических заболеваний показана безглютеновая диета

При лечении каких хронических заболеваний показана безглютеновая диета

Безглютеновая диета (БГ) с каждым годом набирает популярность, многие с ее помощью стараются решить различные проблемы со здоровьем. Данная схема питания предусматривает отказ от продуктов, содержащих глютен (клейковину). Действительно ли такая диета эффективна, сообщает Econet.

Показания к безглютеновой диете

1. Людям с целиакией (непереносимостью глютена) –аутоиммунным недугом, при котором иммунитет под действием клейковины, содержащейся в злаках, поражает кишечные ворсинки. Симптоматика данного заболевания разная, поэтому любую проблему нужно рассматривать в индивидуальном порядке. Для качественной диагностики требуется сдать анализ крови и биопсии тонкого кишечника. Основными симптомами недуга являются:

  • жидкий стул либо запоры;
  • вздутие живота, колики;
  • снижение веса без видимых причин;
  • депрессивное состояние;
  • анемия;
  • боль в суставах и костях;
  • онеменение конечностей;
  • остеопороз;
  • артрит;
  • стоматит;
  • экзема;
  • судороги;
  • слабый иммунитет;
  • частая рвота;
  • проблемы с репродуктивной функцией;
  • нарушение менструального цикла у женщин.

При непереносимости глютена диету нужно соблюдать на протяжении всей жизни. Стоит учесть, что данное заболевание может носить наследственный характер.

2. Людям с аллергией на глютен либо пшеницу. Такая проблема встречается редко, но требует незамедлительного вмешательства, в противном случае неправильное питание может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем и даже анафилактический шок.

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