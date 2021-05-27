Во Львове откроют первый в Украине центр вакцинации населения

На Львовщине откроют первый в Украине центр вакцинации населения, сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

Уже в эту субботу жители области, которые зарегистрировались через приложение "Дия" смогут получить прививку против коронавирусной инфекции в центре вакцинации населения (ЦВН). Его создадут на базе стадиона "Арена Львов" для объединения усилий, направленных на ускорение темпов вакцинации от COVID-19.

Целью открытия ЦВН является обеспечение устойчивой возможности проводить прививки сейчас и в будущем, создавая своевременный доступ к вакцинам от COVID-19 для как можно большего количества взрослого населения Украины.

Учитывая действующие нормативно-правовые документы, ЦВН являются временными пунктами прививок с возможностью хранить вакцины в течение двадцати четырех часов.

В состав центров будут входить руководитель ЦВН, врачи, вакцинаторы, регистраторы, ответственное лицо зоны медицинского наблюдения, ответственное лицо за соблюдение противоэпидемических мероприятий, бригада экстренной (скорой) медицинской помощи, а также медицинский персонал и эксперты для разъяснительно-консультативной работы.

Такие центры будут все надлежащее оборудование потенциальных мест для проведения прививок и соблюдения всех установленных мер для предотвращения распространения COVID-19, в частности, ношение масок, соблюдение физической и социальной дистанции, использование средств для дезинфекции рук и т. п.