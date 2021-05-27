Ким Чен Ын реже появляется на публике из-за страха перед COVID-19, – источник

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сократил свое участие в публичных мероприятиях, поскольку опасается распространения коронавируса, рассказал журналистам представитель министерства по делам объединения двух Корей, сообщает Новое время.

“В прошлом и в этом году, похоже, наблюдается тенденция к снижению общественной деятельности (Ким Чен Ына – прим. ред.) на фоне COVID-19. Исключения составляет его участие в крупномасштабных политических мероприятиях, таких как съезд партии”, – сказал чиновник на условиях анонимности.

Недавно лидер КНДР не появлялся на публике около 20 дней.

По словам собеседника СМИ, еще слишком рано определять, что означает его недавнее отсутствие, но министерство будет внимательно следить за соответствующими ситуациями.

По официальным данным, в Северной Корее не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

1 декабря появилась информация, что лидер КНДР Ким Чен Ын, члены его семьи и некоторые высшие чиновники были привиты от COVID-19 китайской экспериментальной вакциной.