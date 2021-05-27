Парламент Австрии одобрил COVID-сертификаты, не дожидаясь ЕС

Парламент Австрии одобрил в среду законопроект, внедряющий так называемый "зеленый пропуск", который откроет владельцам доступ к ресторанам, гостиницам и культурным заведениям, если они смогут доказать, что привитые, вылечились от COVID-19 или получили отрицательный тест, сообщает Европейская правда.

Несмотря на то, что на прошлой неделе законопроект вызвал споры после заявлений, что он нарушает права на защиту данных, правительство все же получило поддержку большей части оппозиции, оставив вне законопроекта наиболее противоречивые части, касающиеся массового хранения данных.

Однако либеральная партия NEOS, которая проголосовала за закон, критиковала правительство за то, что оно не ждет общего подхода ЕС.

Канцлер Себастьян Курц ответил, что зеленый пропуск "задает темп" в Европе для внедрения общей схемы сертификатов COVID-19.