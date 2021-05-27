В ООН предупредили об угрозе глобального потепления в ближайшие 5 лет

В настоящее время существует вероятность того, что население Земли в ближайшие пять лет ждет глобальное потепление.

Об этом сообщают международные СМИ.

Согласно отчету ученых, каждый год, начиная с 2021 по 2025, будет теплее как минимум на 1 градус Цельсия. В отчете также прогнозируется, что есть 90%-ная вероятность того, что по крайней мере один из этих годов станет самым жарким за всю историю человечества.

По заявлению исследователей, в ближайшие пять лет почти во всех регионах будет теплее, чем в недавнем прошлом. Кроме того, прогнозируется повышенная вероятность тропических циклонов в Атлантическом океане.

Отметим, что данные прогнозы являются частью работы Всемирной метеорологической организации по предоставлению краткосрочных прогнозов температуры, осадков и ветра, чтобы помочь странам следить за тем, как изменения климата могут нарушать и изменять погодные условия.