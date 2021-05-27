PayPal разрешит вывод криптовалют на сторонние кошельки

Платежная система PayPal добавит возможность вывода криптовалют на сторонние кошельки. Об этом рассказал вице-президент компании Хосе Фернандес да Понте на онлайн-конференции Consensus, сообщает ForkLog.

«Мы хотим предоставить выбор нашим клиентам, что-то, позволяющее платить любым предпочтительным для них способом. Они хотят приносить к нам свою криптовалюту, чтобы использовать ее для покупок, а мы хотим, чтобы они могли брать полученные через нас средства и выводить их в любое место на свой выбор», — заявил да Понте.

По словам топ-менеджера PayPal, функция вывода цифровых активов находится в разработке. Он не уточнил, когда именно она появится на платформе.

Да Понте также отметил, что цифровые валюты центробанков (CBDC) могут сосуществовать со стейблкоинами. Для обеспечения последних необязательно использовать фиат, добавил он. Они также могут быть подкреплены CBDC.