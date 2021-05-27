В Минэнерго Беларуси ответили на запрет импорта электроэнергии в Украину

Объемы поставок электроэнергии из Беларуси в Украину до принятия решения о запрете ее импорта Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, были незначительными, сообщает UBR.

В Минэнерго Беларуси утверждают, что принятые Украиной меры "вряд ли можно назвать чувствительными для белорусской стороны".

"Запрет на поставку электроэнергии из Беларуси в Украину действовал и ранее – с апреля по декабрь 2020 года. После его окончания коммерческие перетоки электроэнергии возобновились, и во время неблагоприятных погодных условий в зимний период украинская сторона неоднократно обращалась к Беларуси с запросом о поставках электроэнергии, необходимой для обеспечения устойчивой работы своей энергосистемы. Наша страна оказывала такую помощь и предоставляла необходимый резерв мощности", – говорится в сообщении.

В ведомстве также заверили, что "нацелены на конструктивное взаимодействие, и, если это потребуется, готовы организовать поставки электроэнергии в Украину".

"Громкие заявления о намерении Украины прекратить импорт белорусской электроэнергии ранее звучали неоднократно. Вопрос в том, не столкнутся ли наши украинские партнеры сами с последствиями от введенного запрета" , – отметили в Минэнерго Беларуси.

Ранее сообщалось, что Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решила запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября 2021 года.