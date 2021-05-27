Ломаченко и Усик в хвосте: новый рейтинг лучших боксеров мира

Ломаченко и Усик в хвосте: новый рейтинг лучших боксеров мира

Александр Усик и Василий Ломаченко опустились на одну строчку каждый в новом рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории, составленном американским телеканалом ESPN, сообщает Сегодня.

В Топ-10 они уже почти на дне. Усик занимает сейчас восьмое место, Ломаченко – девятое. Хотя полтора года назад в рейтинге ESPN Ломаченко был номером один.

С предыдущих позиций украинских кумовьев потеснил британец Джош Тейлор, который 22 мая одолел небитого ранее американца Хосе Рамирес и стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.

Лучшие боксеры вне зависимости от веса (версия ESPN)

  • 1 (2). Сауль Альварес (56 побед, 1 поражение, 2 ничьи)
  • 2 (1). Теренс Кроуфорд (37-0)
  • 3 (3). Наоя Иноуэ (20-0)
  • 4 (4). Эррол Спенс (27-0)
  • 5 (5). Теофимо Лопес (16-0)
  • 6 (6). Тайсон Фьюри (30-0-1)
  • 7 (-). Джош Тейлор (18-0)
  • 8 (7). Александр Усик (18-0)
  • 9 (8). Василий Ломаченко (14-2)
  • 10 (9). Хуан Франсиско Эстрада (42-3)

Новости

analytics