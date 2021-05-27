Ломаченко и Усик в хвосте: новый рейтинг лучших боксеров мира

Александр Усик и Василий Ломаченко опустились на одну строчку каждый в новом рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории, составленном американским телеканалом ESPN, сообщает Сегодня.

В Топ-10 они уже почти на дне. Усик занимает сейчас восьмое место, Ломаченко – девятое. Хотя полтора года назад в рейтинге ESPN Ломаченко был номером один.

С предыдущих позиций украинских кумовьев потеснил британец Джош Тейлор, который 22 мая одолел небитого ранее американца Хосе Рамирес и стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.

Лучшие боксеры вне зависимости от веса (версия ESPN)